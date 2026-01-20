Подоляка: войска РФ начали бои в Речном под Степногорском

Продвигающиеся в Запорожской области российские подразделения начали бои на территории поселка Речное под Степногорском, сообщил военный блогер Юрий Подоляка в видеообзоре, опубликованном во вторник в его Telegram-канале.
«Движение — из района Приморского на Речное и Веселянку. В Речном уже идут бои. Также идут бои на подступах к Веселянке. Надеюсь, что скоро отсюда будут приходить хорошие новости», — заявил он.
Блогер спрогнозировал дальнейшее продвижение российских войск в направлении поселка Камышеваха вдоль реки Конка и возможный прорыв обороны противника на ее северном берегу.
Подоляка подчеркнул серьезность происходящих на данном участке передовой событий, которые, по его словам, могут иметь «глубокие последствия».
«Напомню, до окраин Запорожья отсюда нам осталось пройти менее 15 километров», — отметил блогер.
Напомним, в минувший понедельник было официально объявлено об освобождении российскими военными запорожского села Павловка. По информации Минобороны РФ, населенный пункт взяли под контроль бойцы российской группировки войск «Днепр».