Бесконечный конфликт?: Украина хочет развернуть ПВО на базе ИИ

Военное руководство Украины намерено внедрить систему противовоздушной обороны, основанную на искусственном интеллекте, для обеспечения длительного ведения конфликта. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на украинских чиновников.
«Украина вскоре развернет новое поколение зенитных перехватчиков отечественного производства, работающих на основе искусственного интеллекта, что может позволить стране продолжать конфликт неограниченно долго», — говорится в материале.
Издание уточняет, что глава Минобороны Михаил Федоров подписал соглашение с американской компанией Palantir для создания центра обработки данных на основе ИИ. Обновленная система будет обучаться распознавать угрозы и интегрироваться с украинскими дронами-перехватчиками.
Ранее президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности Москвы к мирному урегулированию конфликта на Украине на условиях, озвученных летом 2023 года. Глава государства отмечал, что от Киева он не видит аналогичной готовности к переговорам.