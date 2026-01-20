Трамп заявил о любви к Венесуэле

По его словам, Каракас теперь сотрудничает с Вашингтоном.
«Теперь мне нравится Венесуэла. Они так хорошо с нами сотрудничают. Это было очень приятно», — отметил он.
3 января Трамп объявил о захвате президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес. Они были вывезены из страны. Позже глава Белого дома сообщил, что Вашингтон нанес успешный удар по Каракасу, уточнив, что операция была проведена совместно с американскими правоохранительными органами.
Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.Читать дальше