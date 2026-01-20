Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Люди осознают»: Дмитриев сделал заявление после переговоров с США

Диалог между Москвой и новой американской администрацией на полях Всемирного экономического форума в Давосе демонстрирует признаки глубокой трансформации.

Диалог между Москвой и новой американской администрацией на полях Всемирного экономического форума в Давосе демонстрирует признаки глубокой трансформации. Специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что переговоры с ближайшим окружением Дональда Трампа проходят в конструктивном ключе. По его словам, в международных политических кругах наблюдается серьезный сдвиг в восприятии действий России, а аргументы Москвы находят всё больше понимания у западных партнеров.

«Встречи проходят конструктивно, и всё больше и больше людей осознают правильность российской позиции», — передает РИА «Новости» слова Дмитриева.

Переговоры прошли в закрытом формате в павильоне США при участии спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. Ранее представитель Вашингтона Уиткофф также дал высокую оценку состоявшемуся контакту, охарактеризовав встречу как «очень позитивную».

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше