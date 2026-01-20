«Люди осознают»: Дмитриев сделал заявление после переговоров с США

Диалог между Москвой и новой американской администрацией на полях Всемирного экономического форума в Давосе демонстрирует признаки глубокой трансформации. Специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что переговоры с ближайшим окружением Дональда Трампа проходят в конструктивном ключе. По его словам, в международных политических кругах наблюдается серьезный сдвиг в восприятии действий России, а аргументы Москвы находят всё больше понимания у западных партнеров.
«Встречи проходят конструктивно, и всё больше и больше людей осознают правильность российской позиции», — передает РИА «Новости» слова Дмитриева.
Переговоры прошли в закрытом формате в павильоне США при участии спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. Ранее представитель Вашингтона Уиткофф также дал высокую оценку состоявшемуся контакту, охарактеризовав встречу как «очень позитивную».