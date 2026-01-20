Трамп заявил, что теперь ему нравится Венесуэлла

Президент США Дональд Трамп заявил, что теперь он положительно относится к Венесуэле и страны активно сотрудничают. Об этом глава Белого дома сообщил 20 января на пресс-конференции.
«Теперь мне нравится Венесуэла. Они так хорошо с нами сотрудничают. Это было очень приятно», — сказал президент США.
Трамп выразил желание вовлечь оппозиционного венесуэльского политика Марию Корину Мачадо в процесс урегулирования ситуации в стране. Глава Белого дома добавил, что будет рад сотрудничеству с ней.
Напомним, американские военные вторглись в Венесуэлу, атаковали Каракас и захватили президента Николаса Мадуро. Бойцы США вывезли его в Нью-Йорк. Первый суд по делу Мадуро и его супруги Силии Флорес состоялся 5 января. Свою вину ни по одному из пунктов обвинения они не признали.