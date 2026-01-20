Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитриев заявил о конструктивном характере международных встреч

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что в мире растет осознание правильности позиции России.

Источник: Аргументы и факты

Спецпредставитель президента России, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил в Давосе о конструктивном характере международных встреч и росте поддержки российских подходов.

«Встречи проходят конструктивно», — сказал он, добавив, что все больше людей осознают правильность позиции России.

Ранее в Давосе прошла встреча Дмитриева со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом и советником американского лидера Джаредом Кушнером, которая длилась более двух часов.

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше