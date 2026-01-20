Дмитриев заявил о конструктивном характере международных встреч

Спецпредставитель президента России, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил в Давосе о конструктивном характере международных встреч и росте поддержки российских подходов.
«Встречи проходят конструктивно», — сказал он, добавив, что все больше людей осознают правильность позиции России.
Ранее в Давосе прошла встреча Дмитриева со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом и советником американского лидера Джаредом Кушнером, которая длилась более двух часов.
