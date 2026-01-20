Ричмонд
Трамп репостнул сообщение, что врагом США являются ООН и НАТО, а не Россия

Президент США Дональд Трамп вновь вызвал резонанс, репостнув сообщение, в котором утверждается, что настоящими врагами Соединённых Штатов являются не Россия и Китай, а ООН и НАТО. Об этом стало известно из его акаунта в Truth Social.

Источник: Life.ru

«Так в какой момент мы поймём, что враг внутри? Китай и Россия — это страшилки, тогда как настоящая угроза — это ООН и НАТО», — говорится в сообщении, которое репостнул Трамп.

При этом сам Трамп продолжает настаивать на необходимости контроля США над Гренландией, ссылаясь именно на угрозы со стороны России и Китая.

Ранее председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен усомнилась в крепости партнёрских отношений с администрацией президента США Дональда Трампа. Она подтвердила приверженность Европы безопасности в Арктике и её общие с США цели в регионе, однако раскритиковала предложенные американской стороной дополнительные торговые пошлины, назвав их ошибкой.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

