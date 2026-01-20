Трамп репостнул сообщение, что врагом США являются ООН и НАТО, а не Россия

При этом сам Трамп продолжает настаивать на необходимости контроля США над Гренландией, ссылаясь именно на угрозы со стороны России и Китая.
Ранее председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен усомнилась в крепости партнёрских отношений с администрацией президента США Дональда Трампа. Она подтвердила приверженность Европы безопасности в Арктике и её общие с США цели в регионе, однако раскритиковала предложенные американской стороной дополнительные торговые пошлины, назвав их ошибкой.
