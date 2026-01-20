Сауна для Трампа: Захарова высмеяла тайный план финского президента

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова подвергла ироничной критике инициативу президента Финляндии Александра Стубба, предложившего обсудить территориальные притязания США на Гренландию в сауне с Дональдом Трампом. Дипломат охарактеризовала происходящее на Всемирном экономическом форуме в Давосе как «фестиваль абсурдистики».
«Знаете, есть театр абсурда. А это даже не его гастроли, а международный театральный фестиваль абсурдистики. Больше всего понравилось предложение президента Финляндии сходить в сауну с Трампом для решения проблемы Гренландии», — написала официальный представитель ведомства в своем персональном Telegram-канале. Она добавила, что в текущих условиях «аплодирует стоя» специфической трактовке либеральных ценностей европейскими лидерами.
Поводом для комментария стало интервью Александра Стубба газете Washington Post, в котором он выразил надежду, что «саунная дипломатия» поможет найти выход из затянувшегося кризиса между Вашингтоном и Копенгагеном. Остров Гренландия официально является частью Датского королевства, однако президент США Дональд Трамп неоднократно подтверждал намерения сделать территорию американской. Власти Дании и Гренландии уже выступили с жесткими предостережениями в адрес Белого дома, требуя соблюдения территориальной целостности.