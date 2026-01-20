Ричмонд
Захарова сравнила форум в Давосе с международным театром абсурда

Заявления европейских лидеров на Всемирном экономическом форуме в Давосе звучат как выступления в международном театре абсурда. Об этом сообщила 20 января официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

Комментируя новости с форума, дипломат иронично оценила ряд инициатив западных политиков.

«Это даже не его гастроли, а международный театральный фестиваль абсурдистики», — написала Захарова, упомянув обсуждение идеи неформальных переговоров по Гренландии.

Она также критически отозвалась о ценностной риторике западных стран.

«Аплодирую стоя западной трактовке прав человека и либеральных ценностей», — добавила официальный представитель МИД РФ.

Ранее, 19 января, сообщалось, что газета The Financial Times высмеяла так называемый давосский диалект английского языка, используемый на Всемирном экономическом форуме в 2026 году. Издание пояснило, что постоянные участники ВЭФ выработали особый стиль речи, наполненный абстрактными формулировками и двойными смыслами. В материале был опубликован своеобразный «разговорник», призванный объяснить реальные значения популярных выражений, звучащих в Давосе. По мнению авторов, такие формулировки часто маскируют противоречия и упрощают сложные политические и экономические тезисы.

Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
