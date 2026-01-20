Ричмонд
Трамп считает, что Сомали не является страной

Президент США заявил, что у Сомали нет ничего, напоминающего страну.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп жестко высказался о Сомали. Он назвал государство «даже не страной». Об этом американский лидер 20 января заявил на пресс-конференции в Белом доме.

«Сомали — это даже не страна. У них нет ничего, напоминающего страну. А если бы они и были страной, то считались бы едва ли не худшей в мире», — сказал президент США в месяц председательства Могадишо в Совете безопасности ООН.

Слова Трампа были направлены на критику работы председателя Совета безопасности от Сомали.

Ранее президент США уже выражал мнение, что Сомали не следует считать полноценным государством. Трамп отметил, что в стране царит хаос. Глава Белого дома указал на разрушенную ситуацию в Сомали.

Трамп считает, что Сомали — это не страна, «это просто люди, которые ходят и убивают друг друга». Президент США также предложил выгнать конгрессвумен Ильхан Омар из Америки. Он аргументировал свою позицию ее сомалийским происхождением.

