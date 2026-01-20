Ричмонд
FT: Премьер Великобритании Кир Стармер не будет участвовать в Совете мира Трампа

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отказался присоединяться к продвигаемому США Совету мира по управлению сектором Газа. Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на неназванного чиновника.

«Официальная позиция такова, чтобы мы изучаем это. Но не надо быть политическим гением, чтобы понять, что эта идея нереализуема. Я не думаю, что люди подпишутся на это», — говорится в материале.

Отказ британской стороны объясняется двумя причинами: необходимостью выделить $1 млрд средств налогоплательщиков и присутствием в совете представителей России. Источник подчеркнул, что участие в инициативе выглядит маловероятным.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал документ о присоединении страны к Совету Мира и выполнении положений его Устава. В тексте документа указывается, что Минск принял приглашение Председателя Совета Мира от 16 января 2026 года и согласился соблюдать положения Устава организации. Приглашение получил и президент России Владимир Путин. Кроме того, Москве передали проект устава новой международной структуры. Но официального согласия от РФ пока не звучало.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

