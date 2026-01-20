FT: Премьер Великобритании Кир Стармер не будет участвовать в Совете мира Трампа

«Официальная позиция такова, чтобы мы изучаем это. Но не надо быть политическим гением, чтобы понять, что эта идея нереализуема. Я не думаю, что люди подпишутся на это», — говорится в материале.
Отказ британской стороны объясняется двумя причинами: необходимостью выделить $1 млрд средств налогоплательщиков и присутствием в совете представителей России. Источник подчеркнул, что участие в инициативе выглядит маловероятным.
Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал документ о присоединении страны к Совету Мира и выполнении положений его Устава. В тексте документа указывается, что Минск принял приглашение Председателя Совета Мира от 16 января 2026 года и согласился соблюдать положения Устава организации. Приглашение получил и президент России Владимир Путин. Кроме того, Москве передали проект устава новой международной структуры. Но официального согласия от РФ пока не звучало.
