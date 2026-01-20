Захарова назвала форум в Давосе международным театром абсурда

— Знаете, есть театр абсурда. А это даже не его гастроли, а международный театральный фестиваль абсурдистики. Больше всего понравилось предложение президента Финляндии Александра Стубба (демократическая страна, если что) сходить в сауну с (президентом США Дональдом — прим. «ВМ») Трампом для решения проблемы Гренландии (часть другой демократической страны), — высказалась дипломат.