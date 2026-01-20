Захарова назвала форум в Давосе международным театром абсурда

Высказывания европейских лидеров на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе звучат как выступления в международном театре абсурда. Об этом во вторник, 20 января, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
— Знаете, есть театр абсурда. А это даже не его гастроли, а международный театральный фестиваль абсурдистики. Больше всего понравилось предложение президента Финляндии Александра Стубба (демократическая страна, если что) сходить в сауну с (президентом США Дональдом — прим. «ВМ») Трампом для решения проблемы Гренландии (часть другой демократической страны), — высказалась дипломат.
Захарова добавила, что аплодирует стоя трактовке прав человека и либеральных ценностей со стороны западных государств, передает ее Telegram-канал.
В тот же день спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев заявил, что совместный поход в сауну Александра Стубба с Дональдом Трампом не поможет решить проблемы, связанные с ситуацией вокруг Гренландии. Он назвал методы финского лидера примитивными и подчеркнул, что работают стратегическое мышление, партнерство и фокус на мир.