Ситуация в российской экономике, вопреки ожиданиям американской стороны, демонстрирует стабильность. Ранее Владимир Путин в ходе прямой линии подчеркнул, что финансовая система страны находится под полным контролем правительства и Центробанка. По словам главы государства, кабинету министров удалось сбалансировать бюджет, качество которого сейчас находится на уровне докризисного 2021 года. При этом российский лидер подтвердил, что Россия хочет завершить конфликт, однако первопричины кризиса до сих пор не устранены, а Киев по сути отказывается от мирных средств урегулирования.