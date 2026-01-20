Трамп может ввести пошлины в 500% против покупателей нефти из РФ в обход сената

Министр финансов США Скотт Бессент предупредил, что американский лидер Дональд Трамп может ввести 500-процентные пошлины против стран, покупающих российскую нефть, даже без получения разрешения сената. Для этого ему потребуется воспользоваться законом о чрезвычайных полномочиях. Тем временем, экспорт российской нефти в декабре снизился, а по итогам года установил пятилетний антирекорд.
Если президент США Дональд Трамп все-таки примет решение о введении 500-процентных торговых пошлин в отношении стран, закупающих российскую нефть, он сможет это сделать без получения одобрения сената. Об этом американский министр финансов Скотт Бессент заявил телеканалу Fox Business на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе.
Он объяснил, что глава Соединенных Штатов может воспользоваться законом о международных чрезвычайных экономических полномочиях (International Emergency Economic Powers Act; IEEPA).
«Мы не считаем, что президенту Трампу нужны такие полномочия. Он может это сделать в рамках IEEPA, но сенат хочет предоставить ему эти полномочия»,
— сказал глава Минифина США.
В своем выступлении на сессии форума в Давосе Бессент также указал, что~ страны Европы, несмотря на санкции, по-прежнему закупают у России нефть~.
Законопроект о введении 500-процентных торговых пошлин на импорт товаров из стран, покупающих у России газ, нефть и другие природные ресурсы, разработанный сенаторами Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем, был внесен на рассмотрение конгресса США еще 1 апреля 2025 года. Хотя он не был принят или отклонен американским парламентом, Грэм неоднократно заявлял, что глава США поддерживает этот документ.
В начале января 2026 года Трамп подтвердил, что «все время» обсуждает с Грэмом возможность ужесточения антироссийских санкций. Кроме того, в октябре 2025 года он объявил о введении новых ограничений в отношении нефтяных компаний, связанных с РФ.
Состояние российского экспорта нефти.
Несмотря на то, что решение о введении пошлин в отношении импортеров российской нефти еще не принято, объем перевозок этого энергоносителя танкерами уже сократился, пишет Bloomberg. По данным агентства, ~морской экспорт российской нефти в декабре-январе упал до самого низкого уровня с августа~.
В Bloomberg подсчитали, что за 28 дней до 18 января объемы поставок составляли в среднем 3,16 млн баррелей в сутки, что на 700 тыс. меньше, чем до 25 декабря 2025 года.
Причиной послужили трудности с доставкой сырья в Индию, которая является одним из основных его покупателей, утверждает агентство. По его информации, еще в ноябре объем экспорта в эту страну составлял 1,78 млн баррелей в сутки, а в декабре упал до 1,2 млн — это минимальный уровень за три года. Произошло это как раз после того, как вступили в силу анонсированные Трампом санкции против крупных российских нефтяных компаний.
В то же время снижение объемов экспорта привело к росту цен на российскую нефть. Так, с 11 по 18 января суммарная стоимость поставок составила $910 млн, что на $40 млн больше, чем неделей ранее.
Еще один ключевой импортер, Китай, в 2025 году уменьшил объем закупок российской нефти на 7,1%, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР. При этом суммарная стоимость поставленного энергоносителя и вовсе сократилась на 20,4% до $49,8 млрд. Однако в декабре Пекин приобрел на 11,7% больше нефти из России, чем в ноябре.
Кроме того, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в видеообращении предупредил, что в случае, если в результате парламентских выборов в апреле 2026 года к власти в стране придет оппозиция, Будапешт откажется от закупок нефти и газа из России. Причем для экономики Венгрии, по его словам, это будет иметь трагические последствия.
19 января Минфин России опубликовал предварительную оценку исполнения федерального бюджета за 2025 год. Из нее следует, что ~нефтегазовые доходы страны за год сократились на 23,8%~, составив 8,477 трлн рублей. Таким образом, они оказались на самом низком с 2020 года уровне.