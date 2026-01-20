Трамп может ввести пошлины в 500% против покупателей нефти из РФ в обход сената

Причиной послужили трудности с доставкой сырья в Индию, которая является одним из основных его покупателей, утверждает агентство. По его информации, еще в ноябре объем экспорта в эту страну составлял 1,78 млн баррелей в сутки, а в декабре упал до 1,2 млн — это минимальный уровень за три года. Произошло это как раз после того, как вступили в силу анонсированные Трампом санкции против крупных российских нефтяных компаний.