Котенок: бойцы РФ прорвались в Графское и на окраины Симоновки у Волчанска

Военкор сообщил о ведении российскими подразделениями боев в Графском и на окраинах Симоновки под Волчанском.

Источник: Аргументы и факты

Продвигающимся в районе Волчанска российским подразделениям удалось прорваться в село Графское и на окраины Симоновки, сообщил во вторник в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.

«Наши штурмовые подразделения продвинулись в посадках между Лиманом и Вильчей, зашли на северные окраины Семеновки (Симоновка — прим. ред.) и в северную и центральную часть Графского и ведут бои за села», — написал он.

Военкор упомянул также о продвижении российских подразделений в окрестностях расположенного восточнее Волчанска села Дегтярное к населенным пунктам Нестерное и Землянки.

Ранее появились сообщения о занятии российскими военными Дегтярного, а также о ведении ими боев за соседние села Нестерное и Круглое.

Также были опубликованы кадры нанесения авиаудара по местам скопления боевиков из 72-й мехбригады ВСУ, ушедших с позиций в окрестностях села Старица под Волчанском в район населенного пункта Терновая.