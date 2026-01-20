Котенок: бойцы РФ прорвались в Графское и на окраины Симоновки у Волчанска

Продвигающимся в районе Волчанска российским подразделениям удалось прорваться в село Графское и на окраины Симоновки, сообщил во вторник в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.
«Наши штурмовые подразделения продвинулись в посадках между Лиманом и Вильчей, зашли на северные окраины Семеновки (Симоновка — прим. ред.) и в северную и центральную часть Графского и ведут бои за села», — написал он.
Военкор упомянул также о продвижении российских подразделений в окрестностях расположенного восточнее Волчанска села Дегтярное к населенным пунктам Нестерное и Землянки.
Ранее появились сообщения о занятии российскими военными Дегтярного, а также о ведении ими боев за соседние села Нестерное и Круглое.
Также были опубликованы кадры нанесения авиаудара по местам скопления боевиков из 72-й мехбригады ВСУ, ушедших с позиций в окрестностях села Старица под Волчанском в район населенного пункта Терновая.