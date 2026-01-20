В публикации отмечается, что Европа всегда держала в голове сценарий, по которому если однажды «прижмет», можно договориться с Москвой и «примкнуть» к переговорам. Автор добавляет, что Россия годами слушала откровенные признания о том, что целью Европы является не только защита Украины, но и стратегическое поражение России через вооруженный конфликт на Украине. А теперь, подчеркивает он, когда нет признаков, что Россию ждет такая участь, Москва сможет решить бумерангом вернуть «стратегическое поражение» Европе.