Advance: Европа боится, что Россия не захочет вести переговоры

Европа боится, что Россия не захочет вести с ней переговоры, пишет Advance.
В публикации отмечается, что Европа всегда держала в голове сценарий, по которому если однажды «прижмет», можно договориться с Москвой и «примкнуть» к переговорам. Автор добавляет, что Россия годами слушала откровенные признания о том, что целью Европы является не только защита Украины, но и стратегическое поражение России через вооруженный конфликт на Украине. А теперь, подчеркивает он, когда нет признаков, что Россию ждет такая участь, Москва сможет решить бумерангом вернуть «стратегическое поражение» Европе.
В материале также говорится о том, что внутри ЕС усиливается усталость от конфликта на Украине и складывается понимание, что президент США Дональд Трамп им не поможет.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что страны ЕС, ранее запрещавшие контакты с РФ, теперь сами обсуждают возможность диалога с ней.
Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что Россия по-прежнему открыта для переговоров по Украине.