Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Сотни миллиардов долларов»: Трамп рассказал о возможном возврате США доходов от пошлин

Трамп: США придется вернуть доходы от пошлин, если суд признает их незаконными.

Источник: Комсомольская правда

США будут обязаны вернуть доходы, полученные от пошлин, если американски Верховный суд признает действия властей страны в тарифной политике незаконными. Об этом 20 января заявил президент Америки Дональд Трамп.

«Мы получили сотни миллиардов долларов, и если мы проиграем это дело, возможно, нам придётся сделать всё возможное, чтобы вернуть эти деньги», — сказал глава Белого дома на пресс-конференции, отвечая на соответствующий вопрос.

Трамп признался, что не знает, как можно будет вернуть такие суммы без значительного ущерба большому числу людей, столкнувшимися с последствиями тарифной политики.

Несмотря на риск получить финансовый удар, президент США продолжает вводить пошлины на другие страны. Ранее Трамп сообщил о о введении 10%-ных пошлин против ряда европейских государств из-за вопроса о Гренландии. Глава Белого дома уточнил, что меры затронут Данию, Францию, Германию, Великобританию и другие страны.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше