«Сотни миллиардов долларов»: Трамп рассказал о возможном возврате США доходов от пошлин

США будут обязаны вернуть доходы, полученные от пошлин, если американски Верховный суд признает действия властей страны в тарифной политике незаконными. Об этом 20 января заявил президент Америки Дональд Трамп.
«Мы получили сотни миллиардов долларов, и если мы проиграем это дело, возможно, нам придётся сделать всё возможное, чтобы вернуть эти деньги», — сказал глава Белого дома на пресс-конференции, отвечая на соответствующий вопрос.
Трамп признался, что не знает, как можно будет вернуть такие суммы без значительного ущерба большому числу людей, столкнувшимися с последствиями тарифной политики.
Несмотря на риск получить финансовый удар, президент США продолжает вводить пошлины на другие страны. Ранее Трамп сообщил о о введении 10%-ных пошлин против ряда европейских государств из-за вопроса о Гренландии. Глава Белого дома уточнил, что меры затронут Данию, Францию, Германию, Великобританию и другие страны.