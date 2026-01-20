Ричмонд
Трамп усомнился в готовности остальных членов НАТО прийти на выручку США

ВАШИНГТОН, 20 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что ставит под сомнение готовность остальных членов НАТО прийти на выручку США в случае необходимости.

Источник: Reuters

Выступая на пресс-конференции в Белом доме, Трамп изложил позицию, согласно которой он «сделал для НАТО больше, чем кто-либо еще». «Но НАТО должна справедливо относиться к нам. Мои серьезные опасения по поводу НАТО связаны с тем, что мы тратим на НАТО огромные средства, и я знаю, что мы придем им на помощь, но я действительно сомневаюсь, придут ли они нам на выручку», — отметил он.

