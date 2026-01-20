Никто не придёт: Трамп заявил, что НАТО не поможет США в случае необходимости

Президент США Дональд Трамп высказал сомнение в том, что страны НАТО окажут помощь Вашингтону, если такая необходимость возникнет. Эту тему он затронул во время общения с журналистами в Белом доме.
«Я знаю, что мы придем им на помощь, но я действительно сомневаюсь, придут ли они нам», — сказал Трамп, при этом он не уточнил, идёт ли речь о возможном отсутствии желания стран НАТО помогать США, либо о недостаточных возможностях, которыми располагают участники альянса.
Ранее Трамп репостнул сообщение о том, что враги США — ООН и НАТО, а не Россия.
Напомним, в Европе на фоне скандала с Гренландией задумались о создании аналога НАТО без Соединённых Штатов. Основой нового альянса могут стать Британия, Франция, Германия, Италия, Польша и Испания.
Тем временем сам Трамп выдвинул идею создания аналога ООН — Совета мира. Что будет представлять собой эта организация, каковы её цели и какие страны туда могут войти, разбираемся здесь на KP.RU.