Никто не придёт: Трамп заявил, что НАТО не поможет США в случае необходимости

«Я знаю, что мы придем им на помощь, но я действительно сомневаюсь, придут ли они нам», — сказал Трамп, при этом он не уточнил, идёт ли речь о возможном отсутствии желания стран НАТО помогать США, либо о недостаточных возможностях, которыми располагают участники альянса.