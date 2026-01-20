Трамп анонсировал наземные операции против наркотрафика

Лидер США Дональд Трамп заявил, что власти страны приступят к операциям против контрабанды наркотиков по суше в ближайшем будущем.
«Могу сказать, что объем наркотиков, которые доставляются по водным маршрутам, снизился на 97%. Очень скоро мы займемся наркотиками, которые прибывают по суше. Мы точно знаем откуда они приходят», — приводит ТАСС слова Дональда Трампа во время пресс-конференции.
Ранее американский лидер заявил, что США проведут наземную операцию в Мексике против наркокартелей. Он не уточнил сроки, когда начнут осуществляться удары.
До этого момента сообщалось, что Дональд Трамп после захвата главы Венесуэлы Николаса Мадуро намекнул о вероятном начале военных действий в Мексике, Колумбии и на Кубе.