Трамп считает, что вопрос Гренландии будет урегулирован с сохранением НАТО

«Я думаю, что произойдет что-то, что будет очень хорошо для всех», — сказал он на пресс-конференции в Белом доме в ответ на вопрос о том, может ли эта ситуация привести к расколу альянса. «Полагаю, что мы придумаем что-то, что очень порадует НАТО и нас. Но нам это [присоединение Гренландии к США] нужно для безопасности. Нам это нужно для национальной безопасности и даже для безопасности всего мира. Это очень важно», — заключил американский лидер.
