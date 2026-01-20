Сильный пожар начался в Адыгее в многоквартирном доме после атаки БПЛА

В Тахтамукайском районе Адыгеи произошел пожар в многоквартирном доме, вызванный атакой беспилотного летательного аппарата. На месте происшествия работают оперативные службы.
Глава республики Мурат Кумпилов сообщил, что инцидент зафиксирован в ауле Новая Адыгея, где огонь также затронул парковку с автомобилями.
Он добавил, что на место происшествия выехал глава района Аскер Савв. Кумпилов подчеркнул, что все нуждающиеся в помощи граждане получат необходимую поддержку, а также будет организован пункт временного размещения для пострадавших.
Также БПЛА атаковали Краснодар.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше