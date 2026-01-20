Ричмонд
Сильный пожар начался в Адыгее в многоквартирном доме после атаки БПЛА

В Тахтамукайском районе Адыгеи произошел пожар в многоквартирном доме, вызванный атакой беспилотного летательного аппарата.

В Тахтамукайском районе Адыгеи произошел пожар в многоквартирном доме, вызванный атакой беспилотного летательного аппарата. На месте происшествия работают оперативные службы.

Глава республики Мурат Кумпилов сообщил, что инцидент зафиксирован в ауле Новая Адыгея, где огонь также затронул парковку с автомобилями.

Он добавил, что на место происшествия выехал глава района Аскер Савв. Кумпилов подчеркнул, что все нуждающиеся в помощи граждане получат необходимую поддержку, а также будет организован пункт временного размещения для пострадавших.

Также БПЛА атаковали Краснодар.

