«Меня убили бы»: Трамп объяснил, почему передумал переименовать Мексиканский залив в свою честь

Трамп пошутил, что хочет переименовать Мексиканский залив.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заявил, что собирался дать Мексиканскому заливу своё имя, однако передумал, опасаясь резкой реакции на такой поступок. Этой темы политик коснулся во время пресс-брифинга в Белом доме, упомянув и свою давнюю идею о переименовании залива в Американский.

«Почему это Мексиканский залив? Это должен быть Американский залив. Я собирался назвать его заливом Трампа, но я подумал, что меня бы убили, если бы я это сделал. Я хотел это сделать… Но я решил этого не делать», — сказал Трамп, пояснив, что всё сказанное было шуткой.

Напомним, ещё до инаугурации Трамп заявлял, что Мексиканский залив должен называться Американским, потому что «это прекрасно звучит, и это уместно».

Позднее Трамп даже подписал указ о переименовании Мексиканского залива в Американский.

После этого президент Мексики Шейнбаум высмеяла намерения Трампа о переименовании залива и показала карту 1607 года, на которой территория США обозначена как Мексиканская Америка, подчеркнув, что название залива официально признано ООН.

