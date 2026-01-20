Ричмонд
Захарова назвала идею Стубба осбудить Гренландию с Трампом в сауне театром абсурда

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что выступления европейских лидеров на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе напоминают представления в международном театре абсурда. В своём Telegram-канале дипломат прокомментировала в частности слова президента Финляндии Александера Стубба.

Захарова написала, что больше всего её впечатлила идея Стубба «сходить в сауну с Трампом для решения проблемы Гренландии». Подытоживая свои впечатления от новостей с форума, представитель МИД иронично добавила, что аплодирует стоя «западной трактовке прав человека и либеральных ценностей».

«Знаете, есть театр абсурда. А это даже не его гастроли, а международный театральный фестиваль абсурдистики. Больше всего понравилось предложение президента Финляндии (демократическая страна, если что) сходить в сауну с Трампом для решения проблемы Гренландии (часть другой демократической страны)», — написала дипломат.

Ранее Life.ru писал, что в Давосе более двух часов продолжалась важная встреча между представителями России и США. В Доме США на площадке Всемирного экономического форума собрались Кирилл Дмитриев, Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Стороны обсуждали мирный план Вашингтона по Украине. Уиткофф оценил встречу как успешную.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

