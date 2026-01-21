Трамп пригласил Путина в «Совет мира», поскольку считает его мировым лидером

«Он [Путин] — один из людей, мировых лидеров. Да», — сказал Трамп в ответ на просьбу журналистов подтвердить приглашение российского коллеги в состав этого органа. Соответствующая цитата выложена в аккаунте Белого дома в Х.
Ранее лидеры ряда стран получили от США предложения войти в состав «Совета мира». Начало работы совета предполагается во второй фазе мирного плана, о котором договорились в октябре 2025 года Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции.
Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Путин получил приглашение войти в «Совет мира», эта возможность изучается.