Дмитриев заявил о конструктивной встрече с Уиткоффом в Давосе

«Встреча проходит конструктивно, и всё больше людей осознают правильность российской позиции», — подчеркнул он в интервью «Известиям».
Переговоры между представителями стран длились более двух часов. В свою очередь, Уиткофф также охарактеризовал встречу как очень позитивную, подчеркнув важность диалога и обмена мнениями.
Ранее Life.ru писал, что Кирилл Дмитриев заявил о провале попытки сделать Украину главной темой Всемирного экономического форума в Давосе. По его словам, инициативы западных стран не нашли поддержки, а дискуссии на полях ВЭФ подтвердили актуальность российских позиций.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.