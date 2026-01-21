Ричмонд
Дмитриев заявил о конструктивной встрече с Уиткоффом в Давосе

Специальный представитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев назвал встречу со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом конструктивной.

«Встреча проходит конструктивно, и всё больше людей осознают правильность российской позиции», — подчеркнул он в интервью «Известиям».

Переговоры между представителями стран длились более двух часов. В свою очередь, Уиткофф также охарактеризовал встречу как очень позитивную, подчеркнув важность диалога и обмена мнениями.

Ранее Life.ru писал, что Кирилл Дмитриев заявил о провале попытки сделать Украину главной темой Всемирного экономического форума в Давосе. По его словам, инициативы западных стран не нашли поддержки, а дискуссии на полях ВЭФ подтвердили актуальность российских позиций.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

