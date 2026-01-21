Трамп выступил за сохранение ООН на фоне создания Совета мира

«Ну, это возможно. Я имею в виду, что ООН просто не слишком сильно помогала. Я большой поклонник потенциала ООН, но она так и не реализовала его. ООН должна была урегулировать все войны, которые я урегулировал. Я никогда не обращался к ним, даже не думал обращаться к ним», — ответил он на вопрос о будущем международной организации.
Трамп добавил, что ООН должна была решать конфликты, но не справилась с этой задачей. При этом он подчеркнул, что организации стоит дать шанс продолжать работу, потому что её потенциал очень велик.
Ранее Трамп вызвал резонанс, репостнув сообщение, где утверждалось, что настоящими врагами США являются не Россия и Китай, а ООН и НАТО. В то же время он продолжает настаивать на необходимости американского контроля над Гренландией, ссылаясь именно на угрозы со стороны России и Китая.
