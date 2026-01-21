Трамп выступил за сохранение ООН на фоне создания Совета мира

«Ну, это возможно. Я имею в виду, что ООН просто не слишком сильно помогала. Я большой поклонник потенциала ООН, но она так и не реализовала его. ООН должна была урегулировать все войны, которые я урегулировал. Я никогда не обращался к ним, даже не думал обращаться к ним», — ответил он на вопрос о будущем международной организации.