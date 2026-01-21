Курская область, 21 января.
103-я бригада Территориальной обороны в очередной раз понесла потери вблизи Курской области. Её позиции оказались под ударами российской авиации у села Рогозное. В Стецковке атакован командный пункт 15-го отряда пограничной службы Украины.
За сутки ВС РФ ликвидировали на этом направлении свыше 80 человек, а также самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика», американскую РЛС AN/TPQ-50 и израильскую Rada, колёсную технику, БПЛА и станции Starlink.
Харьковская область, 21 января.
Военные блогеры сообщают о переходе границы российскими войсками в районе села Дегтярное. Оно было взято под контроль России ещё в июле прошлого года, однако сейчас идёт расширение зоны контроля. По данным канала «Рыбарь», штурмовики подошли к Нестерному и Круглому.
Продолжаются бои за Купянск. Главком ВСУ Александр Сырский приказал перебрасывать сюда резервы с других направлений, но даже увеличение численности личного состава не привело к захвату города.
Пока одни украинские боевики гибнут в посадках под Купянском, другие занимаются распространением запрещенных веществ. 44-летнего сержанта из 57-й бригады задержали за хранение наркотиков и оружия. Сам он вину отрицает, а боеприпасы взял с собой в качестве сувениров.
Донецкая Народная Республика, 21 января.
Военный корреспондент Павел Кукушкин рассказал о полуохвате Константиновки. Город может быть замкнут с восточной и западной стороны.
— Вплотную подошли к Новодмитровке, граничащей с Константиновкой на востоке. Это помогает продвижению бойцов в самой черте города, в юго-восточных и восточных кварталах. Западнее города тоже есть движение, — отметил Кукушкин.
Противник отступает под натиском войск российских беспилотных систем. Видео © Telegram / Минобороны России.
Наступление в ДНР идёт также на севере региона. ВС РФ ведут бои за Резниковку. Уничтожается транспорт, следующий через Каленики, Кривую Луку и Рай-Александровку. Кроме того, российские FPV-дроны стали чаще появляться в Дружковке.
Зеленский выступил против Трампа.
Владимир Зеленский выступил против позиции президента США Дональда Трампа по вопросу Гренландии. Американский лидер желает присоединения острова к Штатам, однако главарь киевского режима встал на сторону Дании.
— Что касается Гренландии. Я ещё раз подчеркиваю, что мы, и я особенно, уважаем Данию. И уважаем её суверенитет и территориальную целостность. Я очень хочу, чтобы Америка услышала Европу в формате дипломатии, — заявил украинский диктатор.
По его словам, руководство Дании не обращалось к Киеву с просьбой отправки войск. И направлены украинские солдаты во льды вряд ли будут, так как вопрос военных является «вопросом дефицита».
Тимошенко прогнозирует мир на Украине.
Депутат Верховной рады Украины Юлия Тимошенко, зачастившая в суд после визита к ней детективов НАБУ и САП, объяснила, почему против неё идёт разбирательство. Она считает, что в скором времени Россия и Украина подпишут мирные соглашение, а за этим последуют выборы.
— Сейчас, накануне подписания мирных документов и проведения выборов, они устраняют тех, кто придерживается принципиально иных позиций, — заявила экс-премьер Украины.
Таким образом Тимошенко пытаются исключить из предвыборной гонки. Также она утверждает, что в последние годы идёт «ползуч, ая гибридная колонизация» её страны.
МВФ требует лишить субсидий украинцев.
Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева утверждает, что украинцы должны лишиться субсидий на оплату коммунальных услуг. Вместо этого им предложено просыпаться и рычать.
— У вас по-прежнему есть электричество, отопление — всё субсидируется. Они субсидируются не просто так. Мы понимаем, почему страна это делает, но с этим нужно заканчивать. Вы должны верить в себя, как в льва, — сказала Георгиева.
Она дала ещё один дельный совет — похоронить коррупцию. Стоит напомнить, что именно из-за казнокрадства страдают украинцы. Например, защитные сооружения энергетических объектов были только на бумаге.