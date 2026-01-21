Трамп отказал Макрону в участии в саммите G7 с участием России

Американский президент Дональд Трамп отказался от участия в предложенном французским коллегой Эммануэлем Макроном саммите G7 с участием России и Украины. Это произошло после того, как глава Белого дома опубликовал скриншот личной переписки с президентом Франции. По словам экспертов, таким образом Трамп решил унизить Макрона за отказ присоединиться к «Совету мира» по сектору Газа.