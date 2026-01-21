Ричмонд
Трамп лишил председательствующую в Совбезе ООН Сомали статуса страны

Президент США Дональд Трамп назвал Сомали «не страной». Заявление прозвучало в тот момент, когда Могадишо председательствует в Совете безопасности ООН.

Источник: Life.ru

«Сомали — это даже не страна. У них нет ничего, напоминающего страну», — заявил Трамп.

Он добавил, что если бы Сомали всё же считалась государством, то была бы «едва ли не худшей в мире».

Ранее Госдеп США приостановил выдачу виз гражданам 75 стран. В «стоп-лист» вошли Сомали, Йемен, Таиланд, Нигерия, Египет, Ирак, Иран, Бразилия, Афганистан, Россия и другие государства. Позднее в Госдепе уточнили, что речь идёт только об иммиграционных визах.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

