Трамп лишил председательствующую в Совбезе ООН Сомали статуса страны

«Сомали — это даже не страна. У них нет ничего, напоминающего страну», — заявил Трамп.
Он добавил, что если бы Сомали всё же считалась государством, то была бы «едва ли не худшей в мире».
Ранее Госдеп США приостановил выдачу виз гражданам 75 стран. В «стоп-лист» вошли Сомали, Йемен, Таиланд, Нигерия, Египет, Ирак, Иран, Бразилия, Афганистан, Россия и другие государства. Позднее в Госдепе уточнили, что речь идёт только об иммиграционных визах.
