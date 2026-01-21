В Европе начали опасаться «бумеранга» от России: запрашиваемого диалога может не быть

В Европе активно ведут переговоры о возобновлении диалога с Россией. Однако ЕС опасается, что теперь Москва не пожелает восстанавливать контакты. Об этом подробно пишет издание Advance.
Автор утверждает, что Европу может настичь «бумеранг» от России. Москва годами выслушивала заявления ЕС о намерении нанести стратегическое поражение РФ через украинский конфликт, напомнил журналист.
«Если однажды совсем “прижмет”, можно просто договориться с Москвой и “примкнуть” к переговорам. Вопрос только в том, что скажет Москва… Россия может решить, что следует бумерангом вернуть “стратегическое поражение” Европе», — говорится в материале.
В настоящее время в Швейцарии проходит Всемирный экономический форум. В нем принимает участие спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев. В Давос также прибудет президент США Дональд Трамп. Он заявил, что его «с радостью ждут» в Швейцарии.