Премьер Гренландии призвал быть готовыми к военному нападению США

Министр финансов Гренландии, бывший премьер острова Муте Эгеде, свою очередь, призвал жителей позаботиться о том, чтобы у них было достаточно еды на пять дней. По его словам, гренландские власти готовят «информационную кампанию» для гренландцев и в ближайшие дни сделают ряд заявлений для общества, в которых будут представлены указания и рекомендации по этой теме.