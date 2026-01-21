Ричмонд
Премьер Гренландии призвал быть готовыми к военному нападению США

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен призвал быть готовыми к военному нападению со стороны США, его слова приводит местная радиостанция KNR.

Источник: Reuters

«Применение военной силы маловероятно, но пока не исключено. Мы должны быть готовы ко всему, что возможно», — сказал он.

Министр финансов Гренландии, бывший премьер острова Муте Эгеде, свою очередь, призвал жителей позаботиться о том, чтобы у них было достаточно еды на пять дней. По его словам, гренландские власти готовят «информационную кампанию» для гренландцев и в ближайшие дни сделают ряд заявлений для общества, в которых будут представлены указания и рекомендации по этой теме.

Ситуация вокруг Гренландии

С начала второго президентского срока Трамп не раз заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, а после военной операции в Венесуэле откровенно настаивает на этом. Он утверждает, что вокруг автономии в составе Королевства Дания якобы находятся российские и китайские подводные лодки, тогда как оборона самого острова — лишь «две собачьи упряжки».

Это вызвало резкую критику в самой Гренландии, власти и большинство жителей которой выступили против присоединения к США. Инициатива не получила поддержки и в Европе.

В ответ глава Белого дома ввел десятипроцентные тарифы против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Они начнут действовать 1 февраля, с июня повысятся до 25 процентов и будут оставаться в силе до «полного и окончательного приобретения острова».

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал сложившуюся ситуацию экстраординарной с точки зрения международного права. Россия считает, что Гренландия принадлежит Дании.

