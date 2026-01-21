«Мне нравится Макрон, но нет»: Трамп отказался ехать в Париж на встречу G7

Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен ехать в Париж на встречу G7, куда его пригласил французский лидер Эмманюэль Макрон. Об этом Трамп сказал во время общения с представителями прессы в Белом доме.
«Нет, я не стану этого делать», — заявил Трамп, добавив, что ему «нравится Макрон».
Американский лидер также указал на то, что Макрон не долго будет оставаться у власти.
«Он не будет там очень долго, как вы знаете», — сказал Трамп.
Накануне Трамп в соцсети Truth Social обнародовал переписку, в которой Макрон предлагал провести встречу G7 в Париже в четверг. В сообщении также упоминалась возможность пригласить «на поля» форума представителей Украины, Дании, Сирии и России.
Тем временем Макрон отклонил приглашение Трампа присоединиться к «Совету мира» по урегулированию ближневосточного конфликта. Американский лидер резко отреагировал на это.
В частности, Трамп заявил о намерении ввести 200% пошлины на французское вино и шампанское, чтобы президент Франции Эммануэль Макрон все же согласился принять его приглашение в «Совет мира» по управлению сектором Газа.