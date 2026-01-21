Ричмонд
«Мне нравится Макрон, но нет»: Трамп отказался ехать в Париж на встречу G7

Трамп заявил, что не планирует ехать в Париж на предложенную Макроном встречу G7.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен ехать в Париж на встречу G7, куда его пригласил французский лидер Эмманюэль Макрон. Об этом Трамп сказал во время общения с представителями прессы в Белом доме.

«Нет, я не стану этого делать», — заявил Трамп, добавив, что ему «нравится Макрон».

Американский лидер также указал на то, что Макрон не долго будет оставаться у власти.

«Он не будет там очень долго, как вы знаете», — сказал Трамп.

Накануне Трамп в соцсети Truth Social обнародовал переписку, в которой Макрон предлагал провести встречу G7 в Париже в четверг. В сообщении также упоминалась возможность пригласить «на поля» форума представителей Украины, Дании, Сирии и России.

Тем временем Макрон отклонил приглашение Трампа присоединиться к «Совету мира» по урегулированию ближневосточного конфликта. Американский лидер резко отреагировал на это.

В частности, Трамп заявил о намерении ввести 200% пошлины на французское вино и шампанское, чтобы президент Франции Эммануэль Макрон все же согласился принять его приглашение в «Совет мира» по управлению сектором Газа.

