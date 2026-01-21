Раньше Европа исходила из того, что в любой момент сможет договориться с Россией. При этом она ставила целью не просто поддержку Киева, а стратегическое поражение РФ через войну на Украине.
«Теперь, когда нет признаков того, что Россию постигнет такая участь, Москва может решить, что следует бумерангом вернуть “стратегическое поражение” Европе», — говорится в материале.
Издание напоминает, что на протяжении многих лет российская сторона слышала заявления о том, что главная цель ЕС — нанести России стратегический урон через конфликт на Украине.
Ранее американский эксперт Закари Пайкин из Института ответственного государственного управления обвинил Европу в саботаже мирных переговоров. По его мнению, Брюссель намеренно включал в предложения условия, которые Москва никогда не примет — например, размещение европейских войск на территории Украины. Такие шаги он назвал «отравленными пилюлями», срывающими весь переговорный процесс.
