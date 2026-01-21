Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Advance: Европа боится отказа России от переговоров с ней

Европейские страны опасаются — теперь, когда их лидеры начали признавать необходимость диалога с Москвой, Россия может отказаться вести переговоры. Такой вывод приводит хорватское издание Advance.

Источник: Life.ru

Раньше Европа исходила из того, что в любой момент сможет договориться с Россией. При этом она ставила целью не просто поддержку Киева, а стратегическое поражение РФ через войну на Украине.

«Теперь, когда нет признаков того, что Россию постигнет такая участь, Москва может решить, что следует бумерангом вернуть “стратегическое поражение” Европе», — говорится в материале.

Издание напоминает, что на протяжении многих лет российская сторона слышала заявления о том, что главная цель ЕС — нанести России стратегический урон через конфликт на Украине.

Ранее американский эксперт Закари Пайкин из Института ответственного государственного управления обвинил Европу в саботаже мирных переговоров. По его мнению, Брюссель намеренно включал в предложения условия, которые Москва никогда не примет — например, размещение европейских войск на территории Украины. Такие шаги он назвал «отравленными пилюлями», срывающими весь переговорный процесс.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.