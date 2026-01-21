Ряд регионов Украины испытывают серьезные трудности с обеспечением жителей водой, теплом и электроэнергией. Сложнее всего ситуация складывается в Киеве. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, город приближается к гуманитарной катастрофе. Так он выразился в беседе с газетой The Times.
Виталий Кличко уточнил, что только за январь 2026 года Киев покинули уже 600 тысяч жителей. По его данным, некоторые люди не могут пользоваться туалетом из-за замерзшей воды.
Мэр Киева также подчеркнул, что нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский разжигает политический конфликт внутри страны. При этом жители нуждаются в единстве, подытожил Кличко.
Украинский кризис в настоящий момент обсуждают в Давосе. В Швейцарии начался Всемирный экономический форум. Однако официальный представитель МИД России Мария Захарова справедливо назвала мероприятие «театральным фестивалем абсурдистики» из-за происходящего там.