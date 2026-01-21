Ричмонд
Премьер Гренландии призвал жителей запасаться едой и готовиться к вторжению США

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен призвал жителей и власти острова готовиться к возможному военному вторжению США. На пресс-конференции он отметил, что хотя применение силы маловероятно, «его нельзя исключать», и это ясно заявила «другая сторона».

Источник: Life.ru

По словам Нильсена, которые приводит местная радиостанция KNR, правительство разрабатывает новые рекомендации для населения: жителям советуют иметь дома запас продуктов на пять дней. Также будет создана рабочая группа из представителей местной власти, чтобы помочь гражданам подготовиться к любым сбоям в повседневной жизни.

Бывший премьер и министр финансов острова Муте Эгеде также подчеркнул, что Гренландия находится под «большим давлением» и нужно быть готовыми ко всем сценариям.

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп пригрозил Нильсену «большой проблемой» за слова о предпочтении Гренландии остаться в составе Дании. Американский лидер отметил, что не согласен с позиции премьера и считает его заявление серьёзной проблемой для него лично.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

