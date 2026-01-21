Премьер Гренландии призвал жителей запасаться едой и готовиться к вторжению США

По словам Нильсена, которые приводит местная радиостанция KNR, правительство разрабатывает новые рекомендации для населения: жителям советуют иметь дома запас продуктов на пять дней. Также будет создана рабочая группа из представителей местной власти, чтобы помочь гражданам подготовиться к любым сбоям в повседневной жизни.
Бывший премьер и министр финансов острова Муте Эгеде также подчеркнул, что Гренландия находится под «большим давлением» и нужно быть готовыми ко всем сценариям.
Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп пригрозил Нильсену «большой проблемой» за слова о предпочтении Гренландии остаться в составе Дании. Американский лидер отметил, что не согласен с позиции премьера и считает его заявление серьёзной проблемой для него лично.
