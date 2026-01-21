Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кличко заявил, что Киев идет к гуманитарной катастрофе

Кличко в интервью The Times указал на то, что Киев приближается к гуманитарной катастрофе.

Источник: Аргументы и факты

Киев приближается к гуманитарной катастрофе, сообщил мэр города Кличко в интервью The Times.

По его информации, только в течение января украинскую столицу покинули около 600 тысяч жителей.

Кроме того, Кличко подверг критике Владимира Зеленского за нецелесообразное обострение внутренней политической ситуации в сложившихся условиях.

Ранее мэр Киева сообщил, что ему было отказано в просьбе о встрече с Зеленским для обсуждения кризиса. Эти слова были произнесены в здании киевской мэрии, где сотрудникам из-за отсутствия водоснабжения было запрещено пользоваться туалетами.

До этого Кличко уже несколько раз призывал жителей Киева покинуть город из-за энергетического кризиса.