Кличко заявил, что Киев идет к гуманитарной катастрофе

Ранее мэр Киева сообщил, что ему было отказано в просьбе о встрече с Зеленским для обсуждения кризиса. Эти слова были произнесены в здании киевской мэрии, где сотрудникам из-за отсутствия водоснабжения было запрещено пользоваться туалетами.