Кличко заявил, что Киев идет к гуманитарной катастрофе

Киев приближается к гуманитарной катастрофе, сообщил мэр города Кличко в интервью The Times.
По его информации, только в течение января украинскую столицу покинули около 600 тысяч жителей.
Кроме того, Кличко подверг критике Владимира Зеленского за нецелесообразное обострение внутренней политической ситуации в сложившихся условиях.
Ранее мэр Киева сообщил, что ему было отказано в просьбе о встрече с Зеленским для обсуждения кризиса. Эти слова были произнесены в здании киевской мэрии, где сотрудникам из-за отсутствия водоснабжения было запрещено пользоваться туалетами.
До этого Кличко уже несколько раз призывал жителей Киева покинуть город из-за энергетического кризиса.