Польский премьер-министр Дональд Туск призвал европейских лидеров быть решительнее. Он назвал политику умиротворения «признаком слабости». На это заявление отреагировал спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев. Он написал в соцсети, что умиротворение для Европы — «единственный выбор».
Глава РФПИ с иронией прокомментировал пост Дональда Туска. В публикации премьер, в том числе, сообщил, что Европа не может быть слабой перед противниками или союзниками.
«Умиротворение — ваш единственный выбор», — отреагировал Кирилл Дмитриев.
На форуме в Швейцарии выступила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Она указала на нерешаемый кризис в Европе. Глава Еврокомиссии призвала не тянуть время, а исправлять ситуацию.