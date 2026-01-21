Ричмонд
Москва отреагировала на слова Туска о «единственном выборе» Европы

Дмитриев: умиротворение является единственным выбором для Европы.

Источник: Комсомольская правда

Польский премьер-министр Дональд Туск призвал европейских лидеров быть решительнее. Он назвал политику умиротворения «признаком слабости». На это заявление отреагировал спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев. Он написал в соцсети, что умиротворение для Европы — «единственный выбор».

Глава РФПИ с иронией прокомментировал пост Дональда Туска. В публикации премьер, в том числе, сообщил, что Европа не может быть слабой перед противниками или союзниками.

«Умиротворение — ваш единственный выбор», — отреагировал Кирилл Дмитриев.

На форуме в Швейцарии выступила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Она указала на нерешаемый кризис в Европе. Глава Еврокомиссии призвала не тянуть время, а исправлять ситуацию.

