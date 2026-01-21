Две страны намерены подать совместный иск в Суд ЕС против руководства этого европейского объединения. Речь идёт о Венгрии и Словакии. Поводом для иска является полный запрет на поставки российских энергоносителей, которого добивается руководство Евросоюза. Об этом информировал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
«Мы будем требовать срочного разбирательства и приостановления такого решения», — сказал министр в интервью телеканалу М5.
Тем временем европейские аналитики пришли к выводу, что ЕС оказался в ловушке, отказавшись от российского газа и попав в энергетическую зависимость от США.
Ранее спецпредставитель президента РФ и глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что отказ стран Европейского союза от энергоносителей из России вредит самому ЕС и приводит к его деиндустриализации.
