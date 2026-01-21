Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Венгрия и Словакия хотят судиться с ЕС из-за запрета на энергоносители из РФ

Сийярто сообщил о подготовке юридического обоснования иска к руководству ЕС из-за запрета на поставки российских нефти и газа.

Источник: Комсомольская правда

Две страны намерены подать совместный иск в Суд ЕС против руководства этого европейского объединения. Речь идёт о Венгрии и Словакии. Поводом для иска является полный запрет на поставки российских энергоносителей, которого добивается руководство Евросоюза. Об этом информировал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«Мы будем требовать срочного разбирательства и приостановления такого решения», — сказал министр в интервью телеканалу М5.

Тем временем европейские аналитики пришли к выводу, что ЕС оказался в ловушке, отказавшись от российского газа и попав в энергетическую зависимость от США.

Ранее спецпредставитель президента РФ и глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что отказ стран Европейского союза от энергоносителей из России вредит самому ЕС и приводит к его деиндустриализации.

Президент РФ Владимир Путин также рассказал, к чему привел Европу отказ от российских энергоресурсов. Подробности здесь на KP.RU.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше