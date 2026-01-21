Венгрия и Словакия хотят судиться с ЕС из-за запрета на энергоносители из РФ

Две страны намерены подать совместный иск в Суд ЕС против руководства этого европейского объединения. Речь идёт о Венгрии и Словакии. Поводом для иска является полный запрет на поставки российских энергоносителей, которого добивается руководство Евросоюза. Об этом информировал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.