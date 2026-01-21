Трамп в шутку предложил назвать Мексиканский залив в свою честь

«Это должен быть Американский залив. Я собирался назвать его заливом Трампа, но я подумал, что меня бы убили, если бы я это сделал. Шучу», — иронично прокомментировал Трамп в ходе брифинга для журналистов в Белом доме.
Министерство внутренних дел США 24 января прошлого года переименовало Мексиканский залив в Американский в соответствии с указом президента. На следующий день Трамп поделился, что власти Мексики «в восторге» от его решения переименовать Мексиканский залив.
Президент страны Клаудия Шейнбаум заявила, что залив будет называться Американским только на континентальном шельфе Соединенных Штатов, для всего мира это будет по-прежнему Мексиканский залив.