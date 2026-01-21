Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп в шутку предложил назвать Мексиканский залив в свою честь

Президент США Дональд Трамп 20 января в шутку рассказал, что хотел назвать Мексиканский залив в свою честь.

Источник: Reuters

«Это должен быть Американский залив. Я собирался назвать его заливом Трампа, но я подумал, что меня бы убили, если бы я это сделал. Шучу», — иронично прокомментировал Трамп в ходе брифинга для журналистов в Белом доме.

Министерство внутренних дел США 24 января прошлого года переименовало Мексиканский залив в Американский в соответствии с указом президента. На следующий день Трамп поделился, что власти Мексики «в восторге» от его решения переименовать Мексиканский залив.

Президент страны Клаудия Шейнбаум заявила, что залив будет называться Американским только на континентальном шельфе Соединенных Штатов, для всего мира это будет по-прежнему Мексиканский залив.

Узнать больше по теме
Мексиканский залив: морская акватория стратегического значения
Эта часть Атлантического океана известна природными богатствами, туристическими зонами и важной ролью в мировой торговле. Мексиканский залив занимает особое место в экономике и политике региона: собрали главную информацию о нем.
Читать дальше