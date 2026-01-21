США задержали танкер Sagitta с венесуэльской нефтью

В заявлении командования, опубликованном в социальной сети X, подчёркивается, что это задержание демонстрирует стремление США гарантировать, что нефть из Венесуэлы вывозится исключительно на законных основаниях и при условии должной координации с Вашингтоном.
США задержали танкер Sagitta. Видео © Х / U.S. Southern Command.
Южное командование ВС США, в зону оперативной ответственности которого входят Центральная и Южная Америка, а также Карибский бассейн, осуществило эту операцию в рамках санкционной политики США в отношении венесуэльской нефти.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт предупреждала, что администрация США намерена продолжать захватывать все суда, выходящие из венесуэльских портов без разрешения Вашингтона.
