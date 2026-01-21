Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США задержали танкер Sagitta с венесуэльской нефтью

Американские Вооружённые силы объявили о задержании коммерческого танкера Sagitta утром 20 января. Как сообщило Южное командование ВС США, судно было задержано в поддержку действий Министерства внутренней безопасности за нарушение карантина, введённого президентом Дональдом Трампом для находящихся под санкциями судов в Карибском регионе.

Источник: Life.ru

В заявлении командования, опубликованном в социальной сети X, подчёркивается, что это задержание демонстрирует стремление США гарантировать, что нефть из Венесуэлы вывозится исключительно на законных основаниях и при условии должной координации с Вашингтоном.

США задержали танкер Sagitta. Видео © Х / U.S. Southern Command.

Южное командование ВС США, в зону оперативной ответственности которого входят Центральная и Южная Америка, а также Карибский бассейн, осуществило эту операцию в рамках санкционной политики США в отношении венесуэльской нефти.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт предупреждала, что администрация США намерена продолжать захватывать все суда, выходящие из венесуэльских портов без разрешения Вашингтона.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше