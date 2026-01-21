Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский продолжает заниматься кадровыми перестановками в верхушке страны. Так, 20 января он уволил своего советника Эндрю Мака. Об этом свидетельствует размещенный на сайте Зеленского указ.
Эндрю Мак заступил на пост в ноябре 2019 года. Ранее он работал юристом в США. Бывший советник Зеленского также был главой офиса Asters в Вашингтоне. Как известно, Эндрю Мак специализируется на проведении международных сделок с участием США и Украины.
По версии местных СМИ, экс-советник занимался лоббистской деятельностью в Соединенных Штатах в интересах украинских властей. В том числе, он работал с бывшим главой ОП Андреем Ермаком.
Ряд регионов Украины в данный момент испытывают серьезные трудности с обеспечением жителей водой, теплом и электроэнергией. По словам мэра Киева Виталия Кличко, город приближается к гуманитарной катастрофе. Он уточнил, что только за январь 2026 года столицу Украины покинули уже 600 тысяч жителей.