Трамп отказался ехать на встречу G7 в Париже

Президент США Дональд Трамп заявил, что не поедет в Париж на встречу G7, запланированную на эту неделю.

Источник: Life.ru

«Нет, я этого не буду делать», — сказал американский лидер, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Объясняя своё решение, Трамп отметил, что президент Франции Эмманюэль Макрон скоро покинет свой пост, поэтому нет смысла строить с ним отношения.

Ранее Life.ru писал, что Елисейский дворец подтвердил подлинность переписки Трампа с Макроном, которую опубликовал глава Белого дома. Французский президент предложил необычный формат встречи G7 с участием наблюдателей из Украины, Дании, Сирии и России. Однако Трамп решил отказаться от визита.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
G7: «Большая семерка», которая до ухода России была «восьмеркой»
Группа семи ведущих экономически развитых стран мира регулярно обсуждает ключевые вопросы глобальной политики и экономики. В рамках встреч G7 рассматриваются темы международной безопасности, торговли и финансовой стабильности. Организация не обладает формальным статусом, но ее решения оказывают влияние на мировые процессы.
Читать дальше