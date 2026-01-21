Трамп заявил, что продолжает попытки добиться урегулирования на Украине

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров указал на то, что США оказались единственной страной, которая предложила России реальный план мирного урегулирования конфликта на Украине. При этом, по его словам, в мирных инициативах Вашингтона предусмотрено устранение первопричин украинского кризиса.