Трамп заявил, что продолжает попытки добиться урегулирования на Украине

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что его усилия по установлению мира в украинском конфликте продолжаются. Об этом американский лидер сообщил в ходе брифинга в Белом доме.
«Я пытаюсь урегулировать последний, я пытаюсь урегулировать конфликт между Россией и Украиной», — заявил Трамп.
Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров указал на то, что США оказались единственной страной, которая предложила России реальный план мирного урегулирования конфликта на Украине. При этом, по его словам, в мирных инициативах Вашингтона предусмотрено устранение первопричин украинского кризиса.
