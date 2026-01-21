Ричмонд
Трамп выразил уверенность в том, что Бог им гордится

Трамп уверен, что Бог гордится проделанной им работой на посту главы государства.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп выразил убежденность в том, что его труд на посту главы государства вызывает чувство гордости у Бога. Об этом он заявил в ходе брифинга в Белом доме.

«Убежден, что Бог очень гордится проделанной мной работой, включая усилия в сфере религии. Я защищаю многих людей, которых не защитил бы другой президент», — подчеркнул Трамп в беседе с журналистами.

Кроме того, американский лидер отметил, что помимо Бога, его деятельность высоко оценена и многими людьми.

Помимо этого, Трамп подтвердил, что продолжает попытки добиться урегулирования в украинском конфликте.

