Жильцов многоэтажки в Краснодарском крае эвакуируют для проведения разминирования

В поселке Афипском Краснодарского края обломки беспилотного летательного аппарата, включая боевую часть, упали рядом с многоэтажным домом, что привело к эвакуации жильцов для проведения разминирования.
Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил в своем Telegram-канале, что главы городов и районов Кубани оперативно информируют о ситуации. Он отметил, что наиболее серьезная обстановка наблюдается в Северском районе, где обломки БПЛА упали на территорию рядом с многоквартирным домом.
В целях безопасности жильцов 177-квартирного дома эвакуируют, а территория оцеплена и находится под контролем специальных служб.