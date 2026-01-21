Ричмонд
Жильцов многоэтажки в Краснодарском крае эвакуируют для проведения разминирования

В поселке Афипском Краснодарского края обломки беспилотного летательного аппарата, включая боевую часть, упали рядом с многоэтажным домом, что привело к эвакуации жильцов для проведения разминирования.

Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил в своем Telegram-канале, что главы городов и районов Кубани оперативно информируют о ситуации. Он отметил, что наиболее серьезная обстановка наблюдается в Северском районе, где обломки БПЛА упали на территорию рядом с многоквартирным домом.

В целях безопасности жильцов 177-квартирного дома эвакуируют, а территория оцеплена и находится под контролем специальных служб.

Кубань считается продовольственной житницей России: во все уголки страны регион поставляет свеклу, пшеницу, рис, фрукты и вино. С 2015 года субъект федерации возглавляет Вениамин Кондратьев. За десять лет под его руководством Краснодарский край добился немалых успехов: собрали главное из биографии политика.
