Жильцов многоэтажки в Краснодарском крае эвакуируют для проведения разминирования

Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил в своем Telegram-канале, что главы городов и районов Кубани оперативно информируют о ситуации. Он отметил, что наиболее серьезная обстановка наблюдается в Северском районе, где обломки БПЛА упали на территорию рядом с многоквартирным домом.