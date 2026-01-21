Кличко обвинил Зеленского в разжигании политического конфликта внутри страны

Кличко также рассказал, что Зеленский отказал ему во встрече, когда мэр пытался обсудить ситуацию в энергетическом секторе столицы. При этом вопросы производства электроэнергии и противовоздушной обороны, как отметил Кличко, находятся в зоне ответственности Правительства Украины.
Ранее между Владимиром Зеленским и мэром Киева Виталием Кличко вспыхнул публичный спор на фоне масштабных отключений электроэнергии в столице. В своём вечернем обращении главарь киевского режима подверг критике работу столичных властей, заявив, что их действия «менее интенсивны» по сравнению с другими регионами, и потребовал немедленно исправить ситуацию. В ответ Кличко в социальных сетях обвинил его в «сплошном хейте».
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.