Кличко обвинил Зеленского в разжигании политического конфликта внутри страны

Ранее между Владимиром Зеленским и мэром Киева Виталием Кличко вспыхнул публичный спор на фоне масштабных отключений электроэнергии в столице. В своём вечернем обращении главарь киевского режима подверг критике работу столичных властей, заявив, что их действия «менее интенсивны» по сравнению с другими регионами, и потребовал немедленно исправить ситуацию. В ответ Кличко в социальных сетях обвинил его в «сплошном хейте».