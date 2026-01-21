Трамп заявил, что бог им гордится

Президент США Дональд Трамп считает, что его действия на посту главы государства вызывают гордость у бога. Уверенность в этом он выразил во время пресс-конференции в Белом доме.
«Думаю, Бог очень гордится проделанной мной работой», — сказал Трамп журналистам.
Политик заявил, что его деятельность направлена в числе прочего на защиту верующих различных конфессий.
«Вы знаете, мы защищаем множество людей, которых убивают: христиан, евреев. Я защищаю многих людей, которых не защитил бы другой президент», — сказал американский лидер.
Кроме того, Трамп выразил уверенность, что деятельность его администрации вызывает гордость «у очень многих людей».
В то же время рейтинг Трампа обновил антирекорд. В ноябре 2025 года данные опросов показали, что 55% граждан США не одобряют деятельность президента, в то время как лишь 41% респондентов сохраняют поддержку.
Американцы сообщают, что они недовольны ростом цен и удорожанием жизни при Трампе.
