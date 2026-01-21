Ричмонд
«Я не уверен»: Трамп поставил под вопрос готовность НАТО прийти на помощь США

Американский лидер Дональд Трамп публично усомнился в готовности стран НАТО прийти на помощь Соединённым Штатам в случае серьёзной угрозы. Заявление прозвучало во время брифинга в Белом доме и вновь поставило под вопрос будущее американских отношений с альянсом.

Источник: Life.ru

«Я знаю, что мы придём им на помощь, но я правда не уверен, что они сделают то же самое», — сказал Трамп, комментируя обязательства НАТО.

Хозяин Белого дома подчеркнул, что именно он сделал для альянса больше, чем любой из нынешних и прежних мировых лидеров. При этом он ушёл от прямого ответа на вопрос о возможном выходе США из НАТО, отметив, что организация была хорошим союзом, но совершала шаги, с которыми он не согласен.

Трамп также вновь заявил, что для обеспечения безопасности Соединённым Штатам необходимо получить контроль над Гренландией. По его словам, он «придумает что-нибудь», что устроит и Вашингтон, и страны НАТО.

Ранее Дональд Трамп заявил, что выступает за сохранение ООН, несмотря на идею создания Совета мира. При этом он не исключил, что новый формат со временем может заменить организацию. По словам американского лидера, ООН так и не реализовала свой потенциал в урегулировании конфликтов.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

