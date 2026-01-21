«Я не уверен»: Трамп поставил под вопрос готовность НАТО прийти на помощь США

Хозяин Белого дома подчеркнул, что именно он сделал для альянса больше, чем любой из нынешних и прежних мировых лидеров. При этом он ушёл от прямого ответа на вопрос о возможном выходе США из НАТО, отметив, что организация была хорошим союзом, но совершала шаги, с которыми он не согласен.