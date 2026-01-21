«Я не уверен»: Трамп поставил под вопрос готовность НАТО прийти на помощь США

«Я знаю, что мы придём им на помощь, но я правда не уверен, что они сделают то же самое», — сказал Трамп, комментируя обязательства НАТО.
Хозяин Белого дома подчеркнул, что именно он сделал для альянса больше, чем любой из нынешних и прежних мировых лидеров. При этом он ушёл от прямого ответа на вопрос о возможном выходе США из НАТО, отметив, что организация была хорошим союзом, но совершала шаги, с которыми он не согласен.
Трамп также вновь заявил, что для обеспечения безопасности Соединённым Штатам необходимо получить контроль над Гренландией. По его словам, он «придумает что-нибудь», что устроит и Вашингтон, и страны НАТО.
Ранее Дональд Трамп заявил, что выступает за сохранение ООН, несмотря на идею создания Совета мира. При этом он не исключил, что новый формат со временем может заменить организацию. По словам американского лидера, ООН так и не реализовала свой потенциал в урегулировании конфликтов.
