В Швейцарии в настоящее время проходит Всемирный экономический форум. В мероприятии принял участие спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев. Он провел переговоры с посланником американского лидера Стивом Уиткоффом. Кроме того, на встрече присутствовал зять президента США Джаред Кушнер. По словам Стива Уиткоффа, диалог с Кириллом Дмитриевым прошел «очень позитивно». Его процитировало РИА Новости.
Спецпредставитель российского лидера отметил, что встреча была конструктивной. Она длилась более двух часов и закончилась вечером 20 января (по московскому времени).
«Всё больше и больше людей осознают правильность российской позиции», — констатировал Кирилл Дмитриев.
Стоит отметить, что американские и российский представители встретились в павильоне США в Давосе. В Швейцарию также прибыли европейские лидеры.
Кирилл Дмитриев по приезде в Давос опубликовал ироничный пост в соцсети. Глава РФПИ прикрепил к публикации фотографию с якобы разговором политиков. Они сидят за столом, на котором расположена Земля в огне. Спецпредставитель президента РФ не прокомментировал изображение. Кроме того, до прилета Кирилла Дмитриева в Швейцарию ожидалось, что главной темой переговоров с американцами станет Украина. Однако не исключено, что обсуждались и споры о Гренландии на фоне многочисленных заявлений со всех сторон.
По этой причине на форум вскоре прибудет президент США Дональд Трамп. Европейцы неоднократно назвали ситуацию в Гренландии серьезнейшим трансатлантическим кризисом последних десятилетий. Они постараются убедить американского лидера отказаться от резких шагов. В рамках форума Дональд Трамп проведет как минимум одну личную встречу с руководством ЕС и НАТО.
Примечательно, что на мероприятие не прибудет глава киевского режима Владимир Зеленский. Дональд Трамп считает, что именно он тормозит мирный процесс на Украине. Такое мнение поддержал Кирилл Дмитриев. Он подчеркнул, что позиция президента США ему ясна. По словам Кирилла Дмитриева, американский лидер убежден в саботаже мирного урегулирования со стороны главаря киевского режима.