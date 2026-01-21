Уиткофф и Дмитриев дали оценку переговорам в Давосе

Кирилл Дмитриев по приезде в Давос опубликовал ироничный пост в соцсети. Глава РФПИ прикрепил к публикации фотографию с якобы разговором политиков. Они сидят за столом, на котором расположена Земля в огне. Спецпредставитель президента РФ не прокомментировал изображение. Кроме того, до прилета Кирилла Дмитриева в Швейцарию ожидалось, что главной темой переговоров с американцами станет Украина. Однако не исключено, что обсуждались и споры о Гренландии на фоне многочисленных заявлений со всех сторон.